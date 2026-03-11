Сегодня, 11 марта, российские ударные дроны атаковали райотдел полиции в Шостке, что в Сумской области. В результате удара пострадали полицейские.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Удар по райотделу в Шостке 11 марта

По словам министра, в результате российской атаки уничтожено здание райуправления полиции. Более 22 сотрудников получили ранения.

Сейчас смотрят

Также Клименко рассказал, что всего в 10 км от Никополя Днепропетровской области россияне тренируются пилотировать дроны, запуская их по мирному населению.

— Есть информация, что там на базовой общевойсковой подготовке россияне тренируются запускать дроны. По мирному населению. Отдельно бьют дронами, отдельно — артиллерией, — рассказал глава МВД.

Также враг атакует Семеновку Черниговской области — самый северный районный центр Украины. Российские оккупанты уничтожают все в 20-километровой зоне от границы. Одной из целей врага являются административные здания, чтобы органы власти не имели возможности работать.

По словам Игоря Клименко, только за прошедшие выходные подразделения ГСЧС от вражеских ударов потеряли семь единиц транспорта.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские войска имитируют наступление в приграничных районах на севере Украины, пытаясь убедить Запад, что фронт якобы слабеет.

Аналитики DeepState рассказали, сколько территории оккупировала Россия в феврале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.