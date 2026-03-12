Атака на Менскую общину: от удара дрона погиб ребенок, ранены родители
Ночью 12 марта враг атаковал Менскую общину Корюковского района Черниговской области ударными БПЛА.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Менском городском совете.
Атака на Менскую общину 12 марта: что известно
По данным горсовета, россияне атаковали Менскую общину после 01:00 ночи. Из-за падения вражеского беспилотника загорелся жилой дом и хозяйственная постройка.
Еще один дом был поврежден.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
В результате атаки на Менскую общину погибла девочка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.
Также психологи ГСЧС оказали помощь шести людям.
Сегодня, 12 марта, в Менской общине объявили день траура по погибшему ребенку.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.