Ночью 12 марта враг атаковал Менскую общину Корюковского района Черниговской области ударными БПЛА.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Менском городском совете.

Атака на Менскую общину 12 марта: что известно

По данным горсовета, россияне атаковали Менскую общину после 01:00 ночи. Из-за падения вражеского беспилотника загорелся жилой дом и хозяйственная постройка.

Еще один дом был поврежден.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

В результате атаки на Менскую общину погибла девочка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.

Также психологи ГСЧС оказали помощь шести людям.

Сегодня, 12 марта, в Менской общине объявили день траура по погибшему ребенку.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

