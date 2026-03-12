Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила схему хищения государственных средств во время выполнения оборонных заказов на одном из стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области.

Разоблачение схемы по хищению средств

По данным следствия, к сделке причастно руководство завода.

Фигурантом дела является первый заместитель генерального директора предприятия, который, по версии правоохранителей, организовал схему присвоения 19,7 млн. гривен бюджетных средств при закупке металлического сырья.

Установлено, что этот конструкционный материал планировалось использовать для серийного производства вооружения и боеприпасов для украинских сил обороны.

Для реализации схемы чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения предприятия и руководителя аффилированной компании, занимавшейся продажей сырья.

По версии следствия, они организовали закупку материалов по ценам, примерно на треть превышавшим их рыночную стоимость.

Разницу в стоимости участники схемы, по данным правоохранителей, обналичивали и присваивали.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, которые могут свидетельствовать об их причастности к незаконной деятельности.

Первый заместитель генерального директора завода и два его сообщника сообщены о подозрении по нескольким статьям УК:

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособничество в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Источник : СБУ

