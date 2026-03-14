В Сумской области российские войска атаковали беспилотником буксир пригородного пассажирского поезда Смородино-Ворожба недалеко от населенного пункта Новоселица Верхнесироватской общины.

Обновлено в 19:10. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Атака на поезд в Сумской области: какие последствия

По словам Кулебы, в Сумской области российский беспилотник ударил по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Смородино — Врожба. Он отметил, что удар пришелся на хвостовой тепловоз.

Сейчас смотрят

Отмечается, что информации о пострадавших в результате атаки российского дрона не поступало. В то же время пассажиров эвакуировали в безопасное место.

– Жертв и пострадавших нет. Мониторинговая группа Укрзализныци оперативно отреагировала: пассажиров своевременно эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива, – отметил Кулеба.

По его мнению, это очередное доказательство того, что российские войска сознательно атакуют гражданский транспорт, пытаясь сорвать работу гражданской логистики в прифронтовых регионах Украины.

Кроме того, в ночь на 14 марта российский ударный беспилотник взорвался в одном из частных секторов Ковпаковского района города Сумы.

Как рассказали местные жители, попадание дрона произошло между двумя домами на приусадебном участке.

После удара беспилотника взрывная волна выбила окна в домах и разрушила крыши, а также вспыхнул пожар.

Фото: Алексей Кулеба

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.