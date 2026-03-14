Трое детей и шестеро взрослых пострадали во время атак на Херсон 14 марта.

Атака на Херсон 14 марта: что известно

Армия РФ совершает атаки на Херсон сегодня, 14 марта, начиная с 10:00.

За это время областной центр уже трижды находился под ударом российских окупантов.

В 10:00 оккупанты открыли огонь из артиллерии по Корабельному району города.

Пострадали трое несовершеннолетних.

11-летний мальчик получил минно-взрывную травму, острую реакцию на стресс и осколочное ранение головы.

Минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс имеют и его 12-летняя сестра и 13-летний брат.

Полицейские, оперативно прибывшие на место прилетов, эвакуировали детей и доставили их в больницу.

Ориентировочно в 11:00 россияне снова ударили по центральной части города.

В результате этой атаки на Херсон в одной из квартир пострадали 57-летний мужчина, а также три женщины в возрасте 51, 55 и 59 лет.

Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Пострадавших также доставили в больницу в среднем тяжести.

Около 11:50 из-за российского удара по центру Херсона пострадали еще два человека.

67-летняя женщина и 62-летний мужчина получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Женщина была доставлена ​​в больницу в среднем состоянии тяжести. Мужчине бригада скорой оказала помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 480-е сутки.

Источник: Херсонская ОВА, Полиция Херсонской области

Фото: Полиция Херсонской области

