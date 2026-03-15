Возле блокпоста на окраине Чернигова взорвался дрон: ранены военные
Двое военнослужащих получили ранения при взрывах в Чернигове возле блокпоста сегодня, 15 марта.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове сегодня, 15 марта, раздались после полудня.
Глава ГВА отметил, что в городе работает противовоздушная оборона и призвал людей находиться в безопасных местах.
Впоследствии Дмитрий Брижинский добавил, что обломки дрона упали на приусадебный участок в окрестностях Чернигова.
Информация о повреждениях или пострадавших на то время не поступала.
Вскоре появилось еще одно уточнение о взрыве в Чернигове.
По словам главы ГВА, дрон взорвался вблизи блокпоста в прилегающей к Чернигову общине.
В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Источник: Дмитрий Брижинский