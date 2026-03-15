Двое военнослужащих получили ранения при взрывах в Чернигове возле блокпоста сегодня, 15 марта.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове сегодня, 15 марта, раздались после полудня.

Глава ГВА отметил, что в городе работает противовоздушная оборона и призвал людей находиться в безопасных местах.

Впоследствии Дмитрий Брижинский добавил, что обломки дрона упали на приусадебный участок в окрестностях Чернигова.

Информация о повреждениях или пострадавших на то время не поступала.

Вскоре появилось еще одно уточнение о взрыве в Чернигове.

По словам главы ГВА, дрон взорвался вблизи блокпоста в прилегающей к Чернигову общине.

В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 481-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Дмитрий Брижинский

