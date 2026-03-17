РФ атаковала баржу в порту и объекты инфраструктуры на Одесчине: есть перебои со светом
РФ атаковала юг Одесской области, в результате чего были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
Атака Одесской области ночью 17 марта
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ночной атаки по югу Одесчины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями. К счастью, погибших и пострадавших нет.
В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.
Как сообщили в ГСЧС Украины, на юге поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.
Напомним, что ночью 17 марта российские оккупанты запустили 178 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 483-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер