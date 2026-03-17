РФ атаковала юг Одесской области, в результате чего были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Атака Одесской области ночью 17 марта

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ночной атаки по югу Одесчины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Как сообщили в ГСЧС Украины, на юге поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.

Напомним, что ночью 17 марта российские оккупанты запустили 178 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 483-е сутки.

Фото: Олег Кипер

