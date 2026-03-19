В Славянске мужчина открыл огонь во время проверки документов: погиб полицейский
- В Славянске во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции.
- В результате погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.
- В настоящее время продолжаются меры по задержанию злоумышленника, который скрылся с места происшествия.
Убийство полицейского в Славянске
Правоохранители работают на месте убийства полицейского в Славянске, сообщает Национальная полиция Украины.
Событие произошло сегодня около 11.30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции.
От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции.
Злоумышленник скрылся. Продолжаются меры по его задержанию. На месте работают все профильные службы.
Напомним, что 27 января глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям.
В результате стрельбы погибли четверо полицейских, пятый был госпитализирован. Нападавший был ликвидирован спецназом.