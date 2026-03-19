В Славянске убили полицейского, правоохранители работают на месте происшествия и разыскивают злоумышленника, который скрылся с места происшествия.

Правоохранители работают на месте убийства полицейского в Славянске, сообщает Национальная полиция Украины.

Событие произошло сегодня около 11.30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции.

Сейчас смотрят

От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции.

Злоумышленник скрылся. Продолжаются меры по его задержанию. На месте работают все профильные службы.

Напомним, что 27 января глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям.

В результате стрельбы погибли четверо полицейских, пятый был госпитализирован. Нападавший был ликвидирован спецназом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.