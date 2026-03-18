Взрывы в Одессе: город под атакой дронов, работает ПВО
В Одессе поздно вечером 18 марта раздались взрывы. Известно, что город находится под атакой БпЛА, по ним работает ПВО.
– Прошу жителей Одессы находиться в безопасных местах! Работает ПВО! – проинформировал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В Воздушных силах ВСУ писали, что вражеские дроны находятся вблизи Одессы, идет боевая работа. Также сообщалось, что несколько БпЛА находятся в черте города.
О последствиях дроновой атаки Одессы ничего не известно, а именно есть ли пострадавшие и разрушения. Следим за ситуацией.
К слову, поздно вечером 18 марта Россия также атаковала Львовскую область, зафиксированы разрушения здания Главного управления СБУ во Львовской области.
