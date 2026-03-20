Удар дронов по порту в Одессе: повреждены суда с зерном, двое пострадавших
Ночью российские ударные дроны повредили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, которые стояли у причалов и были загружены зерном в Одессе.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака дронов на Одессу ночью 20 марта
В результате вражеской атаки повреждения получили административные здания. К сожалению, пострадали два человека. Кроме того, на территории порта повреждены зерновой бункер и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.
На местах происшествий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими оккупантами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 486-е сутки.
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА