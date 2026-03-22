Взрывы в Камышевахе: РФ сбросила КАБы на поселок, есть погибший
Взрывы в Камышывахе Запорожского района прогремели днем 22 марта во время удара корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Камышевахе 22 марта: что известно
Во время взрывов в Камышевахе сегодня, 22 марта, разрушены частные дома и нежилые постройки. Также возник пожар.
На данный момент известно, что во время взрывов в Камышевахе 22 марта погиб 53-летний мужчина.
На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, что утром 22 марта также прогремели взрывы в Запорожье.
Тогда ОВА сообщала также об угрозе атаки корректируемыми авиабомбами.
Фото: Запорожская ОВА