Взрывы в Камышывахе Запорожского района прогремели днем 22 марта во время удара корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Камышевахе 22 марта: что известно

Во время взрывов в Камышевахе сегодня, 22 марта, разрушены частные дома и нежилые постройки. Также возник пожар.

Сейчас смотрят

На данный момент известно, что во время взрывов в Камышевахе 22 марта погиб 53-летний мужчина.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что утром 22 марта также прогремели взрывы в Запорожье.

Тогда ОВА сообщала также об угрозе атаки корректируемыми авиабомбами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 488-е сутки.

Фото: Запорожская ОВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.