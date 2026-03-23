Взрывы в Буче раздались поздно вечером в понедельник, 23 марта.

Об этом сообщают СМИ и социальные сети.

Взрывы в Буче 23 марта: какие последствия

— В Буче в Киевской области снова прогремел мощный взрыв, — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас смотрят

Напомним, утром 23 марта в Буче Киевской области рядом с многоквартирным жилым домом взорвался неизвестный предмет.

После прибытия на место полиции и спасателей неподалеку взорвалось ещё одно неизвестное устройство.

В результате взрыва двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения и были госпитализированы.

Вероятным исполнителем теракта правоохранители считают гражданина Украины 2004 года рождения, он был задержан.

Следствие также располагает данными о других лицах, которые могут быть причастны к преступлению, и в настоящее время продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что речь может идти о системной подрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.