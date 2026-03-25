Взрывы в Харькове прогремели, когда российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 25 марта: что известно

Российские войска нанесли удары по Холодногорскому и Новобаварскому районам города.

В Холодногорском районе зафиксировано попадание рядом с жилым домом.

В результате атаки загорелись автомобили — девять машин повреждены, еще три уничтожены полностью.

Также выбиты окна в квартирах многоэтажек. Есть пострадавшие.

В Новобаварском районе удар пришелся по территории частного сектора.

Повреждена газовая сеть, возник пожар на крыше жилого дома. Кроме того, выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах.

На данный момент известно о четырех раненых. На местах работают все экстренные службы.

В то же время в воздухе вблизи Харькова фиксируются вражеские беспилотники типа Shahed, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях.

