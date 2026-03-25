Взрывы в Харькове: российский дрон попал в многоэтажный дом, есть раненые
Взрывы в Харькове прогремели, когда российские войска атаковали город ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 25 марта: что известно
Российские войска нанесли удары по Холодногорскому и Новобаварскому районам города.
В Холодногорском районе зафиксировано попадание рядом с жилым домом.
В результате атаки загорелись автомобили — девять машин повреждены, еще три уничтожены полностью.
Также выбиты окна в квартирах многоэтажек. Есть пострадавшие.
В Новобаварском районе удар пришелся по территории частного сектора.
Повреждена газовая сеть, возник пожар на крыше жилого дома. Кроме того, выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах.
На данный момент известно о четырех раненых. На местах работают все экстренные службы.
В то же время в воздухе вблизи Харькова фиксируются вражеские беспилотники типа Shahed, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях.