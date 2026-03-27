Взрывы в Кривом Роге прозвучали вечером в пятницу, 27 марта. Город находится под атакой вражеских дронов.

Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 27 марта: какие последствия

— Взрывы. Кривой Рог под атакой дронов. Будьте осторожны – в воздухе еще есть вражеские дроны, — отметил Вилкул.

Позже он добавил, что россияне атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе.

Приступили к аварийно-спасательной операции.

В Воздушных силах сообщили о движении группы беспилотников в направлении Кривого Рога.

