Ирина Гамалий, редактор сайта
Взрывы в Кривом Роге 27 марта: город подвергся атаке Шахедов, есть попадания
Взрывы в Кривом Роге прозвучали вечером в пятницу, 27 марта. Город находится под атакой вражеских дронов.
Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге 27 марта: какие последствия
— Взрывы. Кривой Рог под атакой дронов. Будьте осторожны – в воздухе еще есть вражеские дроны, — отметил Вилкул.
Позже он добавил, что россияне атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе.
Приступили к аварийно-спасательной операции.
В Воздушных силах сообщили о движении группы беспилотников в направлении Кривого Рога.
Связанные темы:
