Под утро российские ударные дроны атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака РФ на Одессу 31 марта

По словам Сергея Лысака, вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Повреждены фасад, балконы и окна со второго по четвертый этажи.

Пожар, возникший в результате удара, спасатели ГСЧС оперативно потушили.

В результате атаки пострадал мужчина. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Он будет лечиться дома.

Напомним, что ночью 28 марта Одесса была под массированной атакой. В Приморском районе города зафиксировано попадание в крышу роддома. Также взрывы нанесли значительный ущерб жилому фонду: в многоэтажках разрушены балконы, выбиты окна, на верхних этажах наблюдаются возгорания.

В Хаджибейском районе горели квартиры и крыша пятиэтажного дома. В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.

На месте вражеского удара работают оперативные и коммунальные службы.

Два человека погибли, ещё более 10 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.

