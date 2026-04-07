7 апреля российские войска атаковали Прилуки и Новгород-Северский в Черниговской области. В местах ударов бушуют пожары. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, на местах ударов работают спасатели и все необходимые службы. Предварительно, есть раненые — информация о пострадавших уточняется.

Атака на Прилуки 7 апреля

Как сообщает Суспільне.Чернігів, в Прилуках прогремели три взрыва.

В результате атаки горит второй этаж здания Прилукского горсовета. Известно, что во время удара в здании проходило заседание исполнительного комитета городского совета.

По предварительным данным спасателей ГСЧС, в результате вражеской атаки на Прилуки пострадали пять человек.

В полиции Черниговской области сообщили, что россияне атаковали Прилуки и Новгород-Северский ударными дронами.

Атака на Новгород-Северский

Около 09:30 вражеский беспилотник нанес удар по Новгород-Северскому. Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады прилегающих жилых домов и частный автотранспорт, сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

На местах вражеских атак работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики. Полицейские документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательства военных преступлений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.

