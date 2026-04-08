Атака на Измаил: РФ повредила портовую инфраструктуру
Российские войска ночью атаковали Измаил ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Министерство развития общин и территорий.
Атака на Измаил 8 апреля: что известно
В результате вражеской атаки на Измаил пострадала портовая инфраструктура одного из предприятий.
Также частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.
В результате попаданий возникли пожары на территории складских объектов, которые спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Окончательные последствия атаки на Измаил 8 апреля пока уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.
Фото: Одесская ОВА