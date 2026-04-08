Российские войска ночью атаковали Измаил ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Министерство развития общин и территорий.

Атака на Измаил 8 апреля: что известно

В результате вражеской атаки на Измаил пострадала портовая инфраструктура одного из предприятий.

Сейчас смотрят

Также частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

В результате попаданий возникли пожары на территории складских объектов, которые спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Окончательные последствия атаки на Измаил 8 апреля пока уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.