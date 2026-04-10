Взрывы в Киеве прогремели во время угрозы вражеских БпЛА
Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских беспилотников.
О взрывах сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Киеве 10 апреля: что известно
Перед тем как в столице прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении Киевской области.
Впоследствии местные жители услышали взрывы в Киеве.
Сейчас официальная информация о причинах взрывов и их последствиях не поступала.
Данных о пострадавших или разрушениях также пока нет.
В Киевской городской государственной администрации призвали жителей немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.
