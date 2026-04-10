Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских беспилотников.

О взрывах сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.

Взрывы в Киеве 10 апреля: что известно

Перед тем как в столице прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении Киевской области.

Впоследствии местные жители услышали взрывы в Киеве.

Сейчас официальная информация о причинах взрывов и их последствиях не поступала.

Данных о пострадавших или разрушениях также пока нет.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

