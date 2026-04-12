Атака на Золочев на Пасху 2026: после попадания дронов двое пострадавших
Утром 12 апреля российские войска совершили атаку на Золочев Харьковской области, несмотря на объявленное перемирие на Пасху.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Атака на Золочев 12 апреля: что известно
В результате атаки на Золочев пострадали местные жители, говорится в сообщении.
— Гражданский мужчина получил ожоги, 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. В результате попаданий повреждена крыша магазина, забор частного домовладения, – отмечают в полиции Харьковской области.
Правоохранители возбудили уголовное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).
Напомним, во время перемирия на Пасху 2026 года оккупанты убили 4 пленных в Харьковской области. Правоохранительные органы квалифицируют действия российских военных по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.
Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает нарушать тишину. В частности, ночью 12 апреля армия РФ атаковала карету скорой помощи в Глуховской общине Сумской области.
В результате попадания в автомобиль скорой помощи пострадали трое медиков. Их жизни ничего не угрожает.
