Утром 12 апреля российские войска совершили атаку на Золочев Харьковской области, несмотря на объявленное перемирие на Пасху.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Атака на Золочев 12 апреля: что известно

Утром 12 апреля российская армия нанесла удар беспилотниками по поселку Золочев Харьковской области.

В результате атаки на Золочев пострадали местные жители, говорится в сообщении.

— Гражданский мужчина получил ожоги, 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. В результате попаданий повреждена крыша магазина, забор частного домовладения, – отмечают в полиции Харьковской области.

Правоохранители возбудили уголовное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Напомним, во время перемирия на Пасху 2026 года оккупанты убили 4 пленных в Харьковской области. Правоохранительные органы квалифицируют действия российских военных по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.

Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает нарушать тишину. В частности, ночью 12 апреля армия РФ атаковала карету скорой помощи в Глуховской общине Сумской области.

В результате попадания в автомобиль скорой помощи пострадали трое медиков. Их жизни ничего не угрожает.

Фото: полиция Харьковской области

