Пожежа на російському авіазаводі у Комсомольську-на-Амурі

У Комсомольську-на-Амурі загорівся один із виробничих корпусів підприємства КнААЗ ім. Гагаріна, де збирають літаки Су-35С і Су-57, повідомив Мілітарний.

In Komsomolsk-on-Amur (Khabarovsk Krai), a workshop at the Gagarin Aviation Plant (KnAAZ, “Sukhoi”) is on fire. Preliminarily, one of the workshops, which specializes in auxiliary units, without which mass production could be halted, is on fire. Let’s hope the fire won’t get… pic.twitter.com/7cuSz83qxF — Exilenova+ (@Exilenova_plus) April 11, 2026

Ймовірно, вогонь охопив цех, пов’язаний із виготовленням композитних матеріалів для Су-57: близько 300 найменувань деталей, з яких приблизно 100 — великогабаритні, зокрема панелі елерона, повітрозабірника, флаперона, підлоги та закінцівки від’ємної частини крила.

У разі серйозних пошкоджень це може ускладнити або сповільнити виробництво сучасних російських винищувачів.

Комсомольськ-на-Амурі — місто в Хабаровському краї Росії.

Відомо, що за 2025 рік завод у Комсомольську-на-Амурі виготовив сім партій Су-35С, втім, розміри переданих партій не розкривалися. Припускається, що вони становили 2–3 літаки.

Постачання Су-35С відбувається в межах великого оборонного замовлення, оголошеного у 2024 році, яке передбачає виробництво літаків до 2030 року. У компанії заявляли про роботу заводу на повну потужність.

До того ж, завод передав до ЗС РФ два винищувачі Су-57 протягом 2025 року. Загальну чисельність Су-57, включно з дослідними зразками, оцінюють у 20–25 одиниць.

Нагадаємо, що у червні 2024 року внаслідок української дронової атаки постраждали два літаки, і наразі невідомо, чи їх відновили після цього.

