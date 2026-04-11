У РФ спалахнула пожежа на авіазаводі, де виробляють винищувачі.

Пожежа на російському авіазаводі у Комсомольську-на-Амурі

У Комсомольську-на-Амурі загорівся один із виробничих корпусів підприємства КнААЗ ім. Гагаріна, де збирають літаки Су-35С і Су-57, повідомив Мілітарний.

Ймовірно, вогонь охопив цех, пов’язаний із виготовленням композитних матеріалів для Су-57: близько 300 найменувань деталей, з яких приблизно 100 — великогабаритні, зокрема панелі елерона, повітрозабірника, флаперона, підлоги та закінцівки від’ємної частини крила.

У разі серйозних пошкоджень це може ускладнити або сповільнити виробництво сучасних російських винищувачів.

Комсомольськ-на-Амурі на карті

Комсомольськ-на-Амурі — місто в Хабаровському краї Росії.

Фото: Google Maps

Відомо, що за 2025 рік завод у Комсомольську-на-Амурі виготовив сім партій Су-35С, втім, розміри переданих партій не розкривалися. Припускається, що вони становили 2–3 літаки.

Постачання Су-35С відбувається в межах великого оборонного замовлення, оголошеного у 2024 році, яке передбачає виробництво літаків до 2030 року. У компанії заявляли про роботу заводу на повну потужність.

До того ж, завод передав до ЗС РФ два винищувачі Су-57 протягом 2025 року. Загальну чисельність Су-57, включно з дослідними зразками, оцінюють у 20–25 одиниць.

Нагадаємо, що у червні 2024 року внаслідок української дронової атаки постраждали два літаки, і наразі невідомо, чи їх відновили після цього.

