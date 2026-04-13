Беспилотники атаковали химический завод Апатит, расположенный в российском городе Череповец. Там зафиксировали по меньшей мере два попадания ударными дронами.

Об этом сообщает губернатор Вологодской области Георгий Филимонов с ссылкой на Министерство обороны России и Telegram-канал Astra.

Дроны атаковали завод Апатит

Анализ открытых данных указывает на возможное поражение объектов завода Апатит в Череповце. Кадры с места происшествия, снятые возле шестого контрольно-пропускного пункта, фиксируют последствия атаки. Там заметили по меньшей мере два пожара непосредственно на промышленной площадке азотного комплекса.

Масштаб повреждений на АО Апатит может быть критическим из-за специфики химического производства. Об опасности косвенно свидетельствуют призывы в городских чатах: жителям советуют не выходить на улицу без марлевых повязок, сделать запасы воды и максимально герметизировать жилье.

По словам губернатора Вологодской области, российские войска сбили 13 беспилотников на подлете к промплощадке Череповца. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Череповецкий Апатит является ключевым активом группы ФосАгро и одним из самых мощных химических узлов России.

Предприятие имеет статус крупнейшего в Европе производителя фосфорсодержащих удобрений, а также серной и фосфорной кислоты. Кроме того, завод занимает ведущие позиции в РФ по объемам выпуска аммиака, селитры и комплексных NPK-удобрений.

Ключевыми бенефициарами предприятия являются бывший сенатор Совета Федерации России Андрей Гурьев и его сын. Оба попали под персональные санкции США, Европейского Союза и Великобритании вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Химзавод в Череповце производит продукцию, которая может использоваться в военных целях. Кроме удобрений, кластер выпускает серную кислоту, аммиак и аммиачную селитру – компоненты двойного назначения, востребованные в производстве вооружения.

По данным из открытых источников, в марте 2026 года череповецкий объект АО Апатит уже становился целью атаки украинских беспилотников, о чем тогда массово сообщали жители города.

