СБУ задержала агентку РФ, которая в онлайн-режиме корректировала массированную атаку по Харькову 2 апреля.

Массированная атака по Харькову 2 апреля: СБУ разоблачила агента РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала вражеского агента масштабных обстрелов Харькова 2 апреля 2026 года. Злоумышленница в режиме реального времени приводила по городу новые российские реактивные дроны-камикадзе типа Герань-3.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку с поличным в городском парке, когда она проводила видеотрансляцию второй волны ударов БпЛА по жилой застройке областного центра.

На месте происшествия у женщины был изъят смартфон с удаленным доступом для российских спецслужб. С помощью него россияне наводили дроны типа Герань по многоквартирным домам жителей Харькова.

В ходе расследования было установлено, что корректировкой воздушного нападения занималась завербованная врагом местная жительница. Вниманию окупантов она попала из-за собственных пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

По инструкциям куратора из РФ агент сразу после ночной атаки прифронтового города отправилась фиксировать последствия атак.

В тот же день она получила следующее задание: снять на видео в светлое время суток полет российских дронов во время ударов по Харькову.

Таким образом, РФ пыталась оценить эффективность своих беспилотников и зафиксировать позиции украинского ПВО.

Установлено, что агент получила от куратора ориентировочные направления воздушных атак, чтобы заблаговременно прибыть “на позицию” и провести онлайн-фиксацию обстрела.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

