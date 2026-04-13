Во время ночной атаки на Украину 13 апреля российские войска применили 98 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 13 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 00:10 13 апреля.

Российские войска применили 98 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Около 65 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 13 апреля противовоздушная оборона сбила или подавила 87 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных беспилотников на девяти локациях. Еще на одной локации зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

В частности, в ночь на 13 апреля российские войска нанесли удар по территории Кировоградской области.

После взрывов в Кропивницком на одном из объектов района возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Утром 13 апреля российские войска также атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Под ударом оказалась промышленная инфраструктура, где возник пожар. Пока информации о пострадавших не поступало.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

