Взрывы в Днепровском районе: враг ударил по инфраструктуре, ранен человек
Взрывы в Днепровском районе Днепропетровской области прогремели во время воздушной тревоги утром 13 апреля.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Обновлено в 10:36
Взрывы в Днепровском районе 13 апреля: что известно
В результате атаки на Днепропетровский район сегодня, 13 апреля, зафиксировано повреждение инфраструктуры. Также на месте возник пожар.
Сейчас информация о возможных погибших и раненых уточняется.
На месте работают экстренные службы.
Спасатели ликвидируют последствия атаки и выясняют масштабы разрушений.
Известно, что во время атаки в Днепре пострадала 63-летняя женщина. Медики оказывают необходимую помощь.
По данным областных властей, за прошедшие сутки враг около 10 раз бил по двум районам региона.
В частности, на Синельниковщине под удары попали Славянская и Васильковская громады, где в результате обстрелов загорелись частные дома.
На Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. Там повреждены многоэтажные дома.
Несмотря на интенсивность атак, по предварительным данным, за прошедшие сутки обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.
