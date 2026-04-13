Взрывы в Днепровском районе Днепропетровской области прогремели во время воздушной тревоги утром 13 апреля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обновлено в 10:36

Сейчас смотрят

Взрывы в Днепровском районе 13 апреля: что известно

В результате атаки на Днепропетровский район сегодня, 13 апреля, зафиксировано повреждение инфраструктуры. Также на месте возник пожар.

Сейчас информация о возможных погибших и раненых уточняется.

На месте работают экстренные службы.

Спасатели ликвидируют последствия атаки и выясняют масштабы разрушений.

Известно, что во время атаки в Днепре пострадала 63-летняя женщина. Медики оказывают необходимую помощь.

По данным областных властей, за прошедшие сутки враг около 10 раз бил по двум районам региона.

В частности, на Синельниковщине под удары попали Славянская и Васильковская громады, где в результате обстрелов загорелись частные дома.

На Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. Там повреждены многоэтажные дома.

Несмотря на интенсивность атак, по предварительным данным, за прошедшие сутки обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.