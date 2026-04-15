В Ровенской области правоохранители обнаружили тело четырехлетнего мальчика Дмитрия. Он скрылся вместе с трехлетним братом во время поездки на велосипеде к местному водоему.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном полицией Ровенщины и ГСЧС.

Поиск пропавших братьев в Ровенской области: что известно

Отмечается, что тело младшего ребенка обнаружили вечером 5 апреля. Старшую искали десять дней.

Двое маленьких братьев поехали кататься в водоем в селе Колки 5 апреля. Тетя ребятишек сообщила полицию об их исчезновении вечером того же дня.

К операции ежедневно привлекали около 200 правоохранителей из Дубровицы и Сарны, спасателей, кинологов со служебными собаками, бойцов подразделения Хищник, пограничников и неравнодушных граждан.

– Поисковые работы продолжались на протяжении десяти дней. К операции был привлечен 61 человек личного состава, 12 единиц техники и 5 лодок. Для обследования дна и труднодоступных участков использовали 5 подводных дронов, 4 эхолота и 4 беспилотных летательных аппарата, – сообщили в ГСЧС.

Участники поисковой группы за 10 дней обследовали около 224 гектаров территории и акватории реки. В частности, речь идет о береговой линии, прибрежных зонах и дне водоема.

Водолазы из Хмельницкой области нашли тело Дмитрия в реке Горынь 5 апреля около 16 часов.

Оказалось, что течение унесло тело мальчика на километр от места, где остался его велосипед.

Полиция проводит досудебное расследование по:

злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК);

умышленное убийство с отметкой несчастного случая (ст. 115 УК).

Напомним, в марте в Харькове шестеро детей провалились под лед, есть погибшие.

Фото: полиция Ровенской области

