Взрыв в Николаеве: к городу из соседней Херсонщины летел дрон
В Николаеве раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает Суспільне.
По информации Суспільного, взрыв в Николаеве прогремел после 12:00.
В 11:54 в городе объявили воздушную тревогу.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российского беспилотника из Херсона в сторону Николаевской области.
Утром 19 апреля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что за минувшие сутки в Николаевской области было сбито или приглушено восемь ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.
Напомним, 19 апреля взрывы раздавались также в поселке Балабино Запорожской области.
Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб и активности вражеской тактической авиации.
Российская армия атаковала поселок КАБами, в результате чего ранения получили три женщины в возрасте 59, 63 и 85 лет.
Кроме того, были повреждены частные жилые дома, автомобили и гаражи.