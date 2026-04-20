Угрожал ножом и ранил ребенка: в Одессе задержали вооруженного мужчину
В Одессе правоохранители задержали мужчину с ножом, который угрожал прохожим и нанес телесные повреждения ребенку.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
По информации правоохранителей, вчера, 19 апреля, поступило сообщение об агрессивном мужчине, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку.
Как рассказали в полиции, ребенка госпитализировали врачи скорой помощи, а патрульные начали обследовать окружающую территорию.
Вскоре правоохранителям удалось установить местонахождение мужчины. Правонарушитель скрылся на территории частного дома.
В полиции утверждают, что во время общения мужчина вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал выражать угрозы. Правоохранители задержали его с применением физической силы и наручников.
Затем в полиции проверили информацию об этом мужчине и выяснили, что он числится самовольно оставившим воинскую часть. Его передали в военную службу правопорядка.
В полиции добавили, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) действующего Уголовного кодекса Украины.