В Одессе правоохранители задержали мужчину с ножом, который угрожал прохожим и нанес телесные повреждения ребенку.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

По информации правоохранителей, вчера, 19 апреля, поступило сообщение об агрессивном мужчине, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку.

Сейчас смотрят

Как рассказали в полиции, ребенка госпитализировали врачи скорой помощи, а патрульные начали обследовать окружающую территорию.

Вскоре правоохранителям удалось установить местонахождение мужчины. Правонарушитель скрылся на территории частного дома.

В полиции утверждают, что во время общения мужчина вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал выражать угрозы. Правоохранители задержали его с применением физической силы и наручников.

Затем в полиции проверили информацию об этом мужчине и выяснили, что он числится самовольно оставившим воинскую часть. Его передали в военную службу правопорядка.

В полиции добавили, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) действующего Уголовного кодекса Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.