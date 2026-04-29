Вчера около 22:00 российские оккупанты начали обстреливать Харьков ударными дронами. Поражения зафиксированы в нескольких районах города.

Об этом сообщают глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Обстрел Харькова 28-29 апреля: что известно

Так, около 22:00 28 апреля вражеский дрон попал в проезжую часть в Немишлянском районе. На месте работали подразделения ГСЧС, есть один пострадавший. В результате попадания вражеского дрона в дерево повреждено. Повреждены окна и крыши 25 частных домов.

Сейчас смотрят

Впоследствии стало известно, что инцидент зафиксирован в Основянском районе Харькова, там вспыхнул пожар на парковке гипермаркета. Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса.

По информации Игоря Терехова, еще одно попадание произошло в Слободском районе Харькова — в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом прилета, выбило окна. О пострадавших не сообщалось.

Около 2 часов ночи зафиксирован прилет в Индустриальном районе Харькова. Последствия уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1526-е сутки.

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.