Ночная атака на Харьков: повреждены дома и гипермаркет, один человек пострадал
Вчера около 22:00 российские оккупанты начали обстреливать Харьков ударными дронами. Поражения зафиксированы в нескольких районах города.
Об этом сообщают глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 28-29 апреля: что известно
Так, около 22:00 28 апреля вражеский дрон попал в проезжую часть в Немишлянском районе. На месте работали подразделения ГСЧС, есть один пострадавший. В результате попадания вражеского дрона в дерево повреждено. Повреждены окна и крыши 25 частных домов.
Впоследствии стало известно, что инцидент зафиксирован в Основянском районе Харькова, там вспыхнул пожар на парковке гипермаркета. Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса.
По информации Игоря Терехова, еще одно попадание произошло в Слободском районе Харькова — в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом прилета, выбило окна. О пострадавших не сообщалось.
Около 2 часов ночи зафиксирован прилет в Индустриальном районе Харькова. Последствия уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1526-е сутки.
Фото: Харьковская ОВА