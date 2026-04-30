Взрывы в Днепре: после атаки вспыхнул пожар, есть погибший и раненые
Взрывы в Днепре прогремели утром в четверг, 30 апреля, во время очередной атаки врага на город.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 30 апреля: что известно
По предварительным данным, враг нанес удар по Днепровскому району.
В результате взрывов в Днепре возник пожар — загорелись объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, загорелись магазин и автомобили, которые находились рядом с местом попадания.
Известно, что во время атаки погиб один человек. Еще 11 получили ранения.
Пятеро из них госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.
На месте работают спасатели и все экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОВА