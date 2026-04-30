Взрывы в Днепре прогремели утром в четверг, 30 апреля, во время очередной атаки врага на город.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 30 апреля: что известно

По предварительным данным, враг нанес удар по Днепровскому району.

В результате взрывов в Днепре возник пожар — загорелись объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, загорелись магазин и автомобили, которые находились рядом с местом попадания.

Известно, что во время атаки погиб один человек. Еще 11 получили ранения.

Пятеро из них госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.

На месте работают спасатели и все экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

