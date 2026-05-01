Стрельба в Киеве: полиция разыскивает водителя за выстрелы в Святошинском районе
В Киеве полиция разыскивает водителя, который устроил стрельбу в Святошинском районе столицы.
Стрельба в Киеве 1 мая: что известно
Как сообщила полиция Киева, в настоящее время разыскивается водитель, который совершил выстрелы в Святошинском районе.
Отмечается, что около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.
По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.
Все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция.
К слову, стоит отметить, что в Украине участились случаи стрельбы. Так, недавно в Одессе мужчина открыл огонь возле детской площадки.
А перед этим похожий инцидент произошел в Харькове — там мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в метро.
В тоже время в конце апреля в Хмельницком задержали мужчину, который стрелял во дворе жилого дома. И это только небольшой процент случаев за последнее время.