Сегодня около 07:00 российские террористы с помощью дрона атаковали маршрутку в Днепровском районе Херсона. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

По словам руководителя МВА, в результате удара погибли работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и женщина. Ее личность уже устанавливают.

Кроме того, ранения получили еще семь пассажиров маршрутки — шесть мужчин и одна женщина. Четверо из них — коммунальщики. Все пострадавшие с минно-взрывной травмой доставлены в больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и продолжают обследование.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 529-е сутки.

