После смерти мужчины возле станции метро Политехнический институт вечером 8 мая Киевский метрополитен намерен совместно с работниками полиции пересмотреть алгоритмы использования дефибрилляторов.

8 мая около 17:15 возле станции метро Политехнический институт обнаружили человека без сознания. Как сообщила инструктор с первой медицинской помощи Наталья Бойко, возле мужчины была кровь, поскольку он ударился, когда падал.

По ее словам, работники метрополитена отказались вынести дефибриллятор наружу для проведения реанимационных действий человеку, которому стало плохо на улице.

Наталья Бойко отметила, что АЗД из метрополитена появился возле пострадавшего через 20 минут, когда бригада ЭМД уже прибыла и начала подключать свой дефибриллятор.

После реанимационных действий, которые длились более 40 минут, медики констатировали смерть мужчины.

Она подчеркнула, что автоматический внешний дефибриллятор (АЗД) повышает шансы реанимации на 50-70%, если использовать его в первые минуты после остановки кровообращения.

– Им может воспользоваться любой человек, даже не имея медицинского образования. Это максимально безопасное и эффективное устройство, которое помогает во время реанимационных мероприятий до приезда скорой, — добавила она.

Реакция метрополитена на смерть мужчины

Как сообщили в КП Киевский метрополитен, “ситуация вызвала общественный резонанс и показала, что следует проанализировать каждый этап реагирования, взаимодействие служб и действующие процедуры в подобных экстренных случаях”.

В свою очередь в метрополитене отметили, что в настоящее время идет сбор информации от всех работников, которые находились на станции, чтобы детально проработать хронологию происшествия и обстоятельства.

– По результатам будут пересмотрены действующие алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции. В частности, когда случай происходит рядом со станциями метрополитена, – сообщили в метрополитене.

Там также напомнили, что автоматические внешние дефибрилляторы появились на станциях киевского метро в 2020 году, и они уже неоднократно помогали спасать жизни пассажиров.

— Эта трагическая ситуация еще раз подтверждает, насколько критически важно наличие автоматических внешних дефибрилляторов в местах с большим количеством людей, — говорится в сообщении метрополитена.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, метро совместно с сотрудниками полиции, учитывая ситуацию, пересмотрит алгоритмы использования дефибрилляторов.

