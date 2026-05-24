После массированной российской атаки в ночь на 24 мая временно закрывали станцию ​​метро Лукьяновская в Киеве. Теперь она возобновила работу, работает на вход и выход для пассажиров в направлении улицы Юрия Ильенко. Однако вход и выход со станции метро Лукьяновская в направлении ТЦ Квадрат временно закрыт.

Обновлено в 18:14. Об этом сообщили в КГГА и Киевском метрополитене.

Станция метро Лукьяновская в Киеве закрыта: что известно

В Киевском метрополитене заявили, что станцию метро Лукьяновская временно закрывали для пассажирских перевозок из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной.

Кроме того, после массированного обстрела столицы временно закрывали вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции Крещатик.

В метро отмечали, что сразу после отбоя воздушной тревоги работники подземки начали ликвидацию последствий атаки, проверку готовности эскалаторов и пассажирской автоматики.

О возобновлении работы станции метро Лукьяновская в Киеве в обычном режиме обещали сообщить дополнительно.

Последствия атаки на Киев 24 мая

В ночь на 24 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев ударными дронами и ракетами. Взрывы прогремели во всех районах столицы.

В результате обстрела погибли два человека, еще десятки — пострадали. Повреждения зафиксировали в жилых домах, общежитиях, школах, офисных центрах, торговых объектах и на территории гражданской инфраструктуры.

Одним из самых сильно пострадавших объектов стал ТРЦ Квадрат, расположенный недалеко от станции метро Лукьяновская. После удара здание загорелось и продолжало пылать даже утром.

По словам корреспондента Фактов ICTV с места происшествия, возле ТРЦ одна за другой прибывали машины ГСЧС и скорой помощи, а над районом стоял густой едкий дым. Из-за взрывной волны в близлежащих домах выбило окна.

В Шевченковском районе обломки ракеты повредили жилые дома, офисный центр, школу и автомобили. Также произошло разрушение подъезда пятиэтажного дома, вспыхнули пожары на нескольких объектах, а под завалами могли находиться люди.

В Оболонском районе дрон попал в частный дом, также горела многоэтажка и строительный гипермаркет.

В Дарницком районе повреждено общежитие, СТО, нежилые помещения и автомобили. Там загорелась кровля двухэтажного общежития.

В Деснянском районе обломки попали в торговый центр и супермаркет, также горели гаражные боксы.

В Соломенском районе после удара БпЛА возник пожар в 24-этажном жилом доме, а также были повреждены складские помещения в промзоне.

В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу многоэтажки, а в Печерском — произошел пожар в новостройке.

Кроме того, серьезные повреждения получил Лукьяновский рынок, который почти полностью выгорел.

