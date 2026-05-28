Взрывы в Полтаве сегодня, 28 мая, прогремели при угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Обновлено.

Взрывы в Полтаве сегодня: что известно

Взрывы в Полтаве сегодня, 28 мая, прогремели ориентировочно в 22:43.

Сейчас смотрят

Одновременно с этим воздушные силы ВСУ зафиксировали движение скоростной цели в направлении региона.

В 23:21 в областной военной администрации прокомментировали взрывы в Полтаве.

По данным главы ОВА Виталия Дяковнича, враг атаковал Полтавский район.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Представители областных властей уточняют информацию и призывают местных жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ночью обломки вражеского дрона упали на админздание одного из предприятий в Миргородском районе.

Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, тогда также данные о пострадавших не поступали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 555-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.