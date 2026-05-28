Взрывы в Полтаве: к региону направлялась скоростная цель
Взрывы в Полтаве сегодня, 28 мая, прогремели при угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Взрывы в Полтаве сегодня: что известно
Взрывы в Полтаве сегодня, 28 мая, прогремели ориентировочно в 22:43.
Одновременно с этим воздушные силы ВСУ зафиксировали движение скоростной цели в направлении региона.
В 23:21 в областной военной администрации прокомментировали взрывы в Полтаве.
По данным главы ОВА Виталия Дяковнича, враг атаковал Полтавский район.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Представители областных властей уточняют информацию и призывают местных жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что ночью обломки вражеского дрона упали на админздание одного из предприятий в Миргородском районе.
Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К счастью, тогда также данные о пострадавших не поступали.
