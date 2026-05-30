Массированная атака на Шостку: повреждены многоэтажки и авто
В ночь на 30 мая российские войска совершили атаку на Шостку Сумской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров и городской голова Шостки Николай Нога.
Атака на Шостку 30 мая: что известно
По информации Олега Григорова, часть вражеских беспилотников удалось уничтожить Силам обороны Украины.
Впрочем, зафиксировано и попадание по территории Шосткинской общины. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.
Городской голова Шостки Николай Нога уточнил, что в результате атаки повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Сейчас на местах работают аварийно-спасательные бригады и профильные службы.
Продолжается ликвидация последствий удара и обследование поврежденных объектов.
Жителям громады оказывают необходимую помощь.
Окончательные масштабы разрушений и ущерба в результате атаки на Шостку сегодня еще устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.
Фото: Сумська ОВА