В ночь на 30 мая российские войска совершили атаку на Шостку Сумской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров и городской голова Шостки Николай Нога.

Атака на Шостку 30 мая: что известно

По информации Олега Григорова, часть вражеских беспилотников удалось уничтожить Силам обороны Украины.

Впрочем, зафиксировано и попадание по территории Шосткинской общины. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Городской голова Шостки Николай Нога уточнил, что в результате атаки повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас на местах работают аварийно-спасательные бригады и профильные службы.

Продолжается ликвидация последствий удара и обследование поврежденных объектов.

Жителям громады оказывают необходимую помощь.

Окончательные масштабы разрушений и ущерба в результате атаки на Шостку сегодня еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.

Фото: Сумська ОВА

