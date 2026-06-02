Еще один раненый скончался в больнице: количество жертв атаки на Киев возросло до семи
Количество жертв атаки на Киев 2 июня возросло до семи.
Об этом поздно вечером сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Атака на Киев 2 июня: количество жертв
По словам мэра, количество жертв в результате атаки на Киев 2 июня возросло до семи.
— Еще один раненый скончался в больнице. Семь погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня, — сообщил мэр столицы.
За два часа до этого трагического сообщения количество пострадавших в Киеве, по словам Виталия Кличко, достигло 90.
В стационарах находились 52 раненых — 50 взрослых и двое детей.
Отметим, еще один пострадавший в результате ночной атаки на Киев скончался в больнице утром 2 июня.
Напомним, что после серии взрывов в Киеве сегодня, 2 июня, были зафиксированы разрушения в разных районах города.
В Дарницком районе, вероятно, из-за падения обломков дронов бушевал пожар на территории АЗС.
В Оболонском районе было возгорание на территории недостроя. Обломки сбитых целей обнаружили возле детских садов.
В Шевченковском районе горели три нежилых здания, а также 24-этажный жилой дом. Еще в одной девятиэтажке обломками побило фасад и крышу.
В Святошинском районе произошло возгорание в пятиэтажке, а также на территории нежилой застройки.
В Подольском районе из-за повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом частично обрушились конструкции.
В другой девятиэтажке после падения обломков вспыхнула крыша и вылетели окна.
Пожар на территории нежилой застройки распространился на другие нежилые здания.
На открытой территории одного из коммунальных предприятий сбитые вражеские цели повредили несколько автомобилей и складское помещение.
В Голосеевском районе произошло разрушение здания поликлиники. Кроме того, огнем охватило несколько автомобилей.
В Соломенском районе повреждена 15-этажка. Горела также 24-этажка, два частных дома и здания на территории нежилой застройки.
Всего во время ночной атаки на Украину российские войска применили 729 средств воздушного нападения — 73 ракеты и 656 дронов разных типов.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 642 вражеские цели, сбив или приглушив 40 ракет и 602 БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 560-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталий Кличко