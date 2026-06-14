Атака Харькова: повреждено заведение культуры, пострадал младенец
- Россия атаковала Харьков вражескими БПЛА, в результате чего повреждения зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах.
- В Киевском районе дрон попал в учреждение культуры, где загорелась крыша, а также повредил окна в офисных зданиях.
- По предварительным данным, пострадал 1-месячный ребенок, еще трем женщинам медики оказали помощь на месте.
Россия атаковала Харьков вражескими БпЛА, в результате чего в двух районах есть повреждения.
Атака Харькова 14 июня: что известно
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского дрона по Харьковскому художественному музею, который является памятником архитектуры местного значения. Известно, что вспыхнула крыша.
В этом же районе также повреждено остекление окон в офисных зданиях.
По предварительной информации, пострадал 1-месячный ребенок. Еще 4 человека были ранены — три женщины 34-летней, 22-летней и 28-летней.
Они в легком состоянии, медики оказали помощь на месте. Маленькую девочку госпитализировали.
Также была в больницу доставили 62-летнюю женщину.
Последствия ликвидируют пожарные.На месте “прилета” дежурят бригады экстренной медицинской помощи.
В Холодногорском районе Харькова повреждена ограда складских помещений и недействующий склад.
Информация о пострадавших не поступала.
Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Напомним, что в среду, 10 июня, российские войска несколько раз атаковали Харьков, в результате чего были зафиксированы повреждения, пострадали люди.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 572-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Синегубов