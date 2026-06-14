Россия атаковала Харьков вражескими БпЛА, в результате чего в двух районах есть повреждения.

Атака Харькова 14 июня: что известно

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского дрона по Харьковскому художественному музею, который является памятником архитектуры местного значения. Известно, что вспыхнула крыша.

В этом же районе также повреждено остекление окон в офисных зданиях.

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По предварительной информации, пострадал 1-месячный ребенок. Еще 4 человека были ранены — три женщины 34-летней, 22-летней и 28-летней.

Они в легком состоянии, медики оказали помощь на месте. Маленькую девочку госпитализировали.

Также была в больницу доставили 62-летнюю женщину.

Последствия ликвидируют пожарные.На месте “прилета” дежурят бригады экстренной медицинской помощи.

В Холодногорском районе Харькова повреждена ограда складских помещений и недействующий склад.

Информация о пострадавших не поступала.

Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Напомним, что в среду, 10 июня, российские войска несколько раз атаковали Харьков, в результате чего были зафиксированы повреждения, пострадали люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 572-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Синегубов

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