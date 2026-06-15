Почти 30 ударов по Днепру и 4 районам области: повреждено учреждение культуры, есть раненые
- Россия за ночь почти 30 раз обстреляла Днепропетровскую область.
- В Днепре повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и объекты инфраструктуры.
- Пострадали двое мужчин в возрасте 64 и 46 лет, оба госпитализированы.
Ночью россияне массировано атаковали Днепропетровскую область. Почти 30 раз враг наносил удары беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Ночная атака на Днепропетровскую область 15 июня
По словам Александра Ганжи, в результате атаки в Днепре повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В Никопольском районе под вражеским ударом оказались Никополь, Покровская и Червоногригоровская общины. Взрывы повредили амбулаторию, рынок, учебное заведение и многоквартирный дом.
В Синельниковском районе от вражеских атак пострадали Васильковская и Петропавловская общины. Там повреждены предприятие, учебное заведение, многоквартирный и частный дома.
Противник нанес удар и по Зеленодольской общине, что в Криворожском районе. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 46-летнего мужчину.
В Павлоградском районе россияне атаковали Троицкую общину. Там повреждены частный дом и автомобили.
В 07:54 Александр Ганжа сообщил о звуках взрывов в Днепре. По его словам, это работа нашей противовоздушной обороны.