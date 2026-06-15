Атака на Сумы сегодня, 15 июня, привела к ранению трех человек, среди которых 11-летняя девочка. Российские беспилотники нанесли удар по многоэтажке в Ковпаковском районе и гражданскому объекту в центре города, повредив жилую и нежилую инфраструктуру.

Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы: что известно

Сергей Кривошеенко подчеркнул, что атака на Сумы привела к попаданию вражеского БпЛА типа Молния в многоэтажку в Ковпаковском районе.

Сейчас смотрят

– Пострадали три человека. Ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65 и 38 лет. Все госпитализированы. Их состояние удовлетворительное, – говорится в сообщении.

Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города.

На местах попаданий фиксируют поврежденные окна и балконные рамы.

В то же время Олег Григоров добавил, что дрон, совершивший атаку на Сумы в центре города, повредил нежилое здание.

По предварительной информации, по этому адресу пострадавших нет.

Напомним, во время ночной атаки на Украину российские оккупанты применили 70 ракет и 611 дронов.

Взрывы в Киеве 15 июня прогремели по меньшей мере в девяти районах столицы.

Также россияне массированно атаковали Днепропетровскую область. Около 30 раз враг атаковал беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами.

В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей ГСЧС.

Фото: Сергей Кривошеєнко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.