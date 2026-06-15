Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: среди пострадавших – ребенок
Атака на Сумы сегодня, 15 июня, привела к ранению трех человек, среди которых 11-летняя девочка. Российские беспилотники нанесли удар по многоэтажке в Ковпаковском районе и гражданскому объекту в центре города, повредив жилую и нежилую инфраструктуру.
Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Сумы: что известно
Сергей Кривошеенко подчеркнул, что атака на Сумы привела к попаданию вражеского БпЛА типа Молния в многоэтажку в Ковпаковском районе.
– Пострадали три человека. Ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65 и 38 лет. Все госпитализированы. Их состояние удовлетворительное, – говорится в сообщении.
Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города.
На местах попаданий фиксируют поврежденные окна и балконные рамы.
В то же время Олег Григоров добавил, что дрон, совершивший атаку на Сумы в центре города, повредил нежилое здание.
По предварительной информации, по этому адресу пострадавших нет.
Напомним, во время ночной атаки на Украину российские оккупанты применили 70 ракет и 611 дронов.
Взрывы в Киеве 15 июня прогремели по меньшей мере в девяти районах столицы.
Также россияне массированно атаковали Днепропетровскую область. Около 30 раз враг атаковал беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами.
В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей ГСЧС.
Фото: Сергей Кривошеєнко