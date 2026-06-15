Во время взрывов в Киеве Комфорт Таун — жилой комплекс (ЖК) в Днепровском районе столицы — в очередной раз стал целью армии РФ.

Взрывы в Киеве: Комфорт Таун сегодня снова под ударом РФ

После ночных взрывов в Киеве Комфорт Таун сегодня снова попал под удар российских окупантов.

Разрушения, вероятно, повлекло за собой падение обломков вражеских воздушных целей.

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Известно о пожаре в Академии современного образования А+, что на территории ЖК Комфорт Таун в Киеве.

В настоящее время спасатели пытаются потушить возгорание.

Согласно имеющимся данным, в девятиэтажке напротив ЖК Комфорт Таун в Киеве выбиты окна и поврежден фасад. Сгорели несколько автомобилей.

По предварительной информации, в районе ЖК Комфорт Таун в Киеве обошлось без жертв и пострадавших.

На других локациях после взрывов в Киеве сегодня, 15 июня, погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 25 человек, в частности двое детей, пострадали.

В настоящее время бушуют пожары на киностудии Довженко, в Успенском соборе на территории Киево-Печерской Лавры.

Отметим, что дома ЖК Комфорт Таун в Киеве уже по меньшей мере в четвертый раз подвергаются повреждениям во время обстрелов.

Впервые обломки вражеского беспилотника упали на крышу одного из домов в мае 2023 года.

Также обломки БпЛА попали в один из домов жилого комплекса в ночь на 29 ноября 2025 года. Тогда же незначительные повреждения получила также Академия современного образования А+, что на территории ЖК Комфорт Таун в Киеве.

9 января 2026 года было попадание в крышу пятиэтажной части дома и фасад соседней 13-ти этажной части. Кроме того, были побиты фасады и окна в окрестных домах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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