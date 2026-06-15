Комфорт Таун в Киеве снова пострадал во время обстрела: какая ситуация на территории ЖК
Во время взрывов в Киеве Комфорт Таун — жилой комплекс (ЖК) в Днепровском районе столицы — в очередной раз стал целью армии РФ.
Взрывы в Киеве: Комфорт Таун сегодня снова под ударом РФ
После ночных взрывов в Киеве Комфорт Таун сегодня снова попал под удар российских окупантов.
Разрушения, вероятно, повлекло за собой падение обломков вражеских воздушных целей.
Известно о пожаре в Академии современного образования А+, что на территории ЖК Комфорт Таун в Киеве.
В настоящее время спасатели пытаются потушить возгорание.
Согласно имеющимся данным, в девятиэтажке напротив ЖК Комфорт Таун в Киеве выбиты окна и поврежден фасад. Сгорели несколько автомобилей.
По предварительной информации, в районе ЖК Комфорт Таун в Киеве обошлось без жертв и пострадавших.
На других локациях после взрывов в Киеве сегодня, 15 июня, погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 25 человек, в частности двое детей, пострадали.
В настоящее время бушуют пожары на киностудии Довженко, в Успенском соборе на территории Киево-Печерской Лавры.
Отметим, что дома ЖК Комфорт Таун в Киеве уже по меньшей мере в четвертый раз подвергаются повреждениям во время обстрелов.
Впервые обломки вражеского беспилотника упали на крышу одного из домов в мае 2023 года.
Также обломки БпЛА попали в один из домов жилого комплекса в ночь на 29 ноября 2025 года. Тогда же незначительные повреждения получила также Академия современного образования А+, что на территории ЖК Комфорт Таун в Киеве.
9 января 2026 года было попадание в крышу пятиэтажной части дома и фасад соседней 13-ти этажной части. Кроме того, были побиты фасады и окна в окрестных домах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.