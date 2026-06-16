Взрывы в Запорожье прогремели во время атаки на город ударных беспилотников.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 16 июня: что известно

По предварительным данным, один из беспилотников попал по автомобилю недалеко от торгового центра.

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В результате удара пострадали двое гражданских.

Позже стало известно, что во время взрывов в Запорожье на другом объекте пострадали еще три человека.

На местах ударов работают экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и устанавливают все обстоятельства атаки.

Информация о состоянии травмированных и возможных дополнительных последствиях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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