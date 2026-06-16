Взрывы в Запорожье: дрон ударил возле торгового центра, есть раненые
Взрывы в Запорожье прогремели во время атаки на город ударных беспилотников.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 16 июня: что известно
По предварительным данным, один из беспилотников попал по автомобилю недалеко от торгового центра.
В результате удара пострадали двое гражданских.
Позже стало известно, что во время взрывов в Запорожье на другом объекте пострадали еще три человека.
На местах ударов работают экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и устанавливают все обстоятельства атаки.
Информация о состоянии травмированных и возможных дополнительных последствиях уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.