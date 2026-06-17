Вечером 16 июня российские войска совершили массированную атаку на Запорожье с использованием ударных беспилотников. В результате обстрела погиб мужчина, ещё как минимум семь человек получили ранения.

О последствиях вражеского удара сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Обновлено в 07:16

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Атака на Запорожье 16 июня: последствия

По его словам, оккупанты нанесли пять ударов по городу. Один из беспилотников попал вблизи автомобилей, в результате чего погиб мужчина.

В результате атаки в одном из учебных заведений взрывная волна повредила окна. Также возникли пожары в жилом доме и здании торгового центра.

В полиции уточнили, что российская армия атаковала Запорожье дронами типа Шахед. Беспилотники были направлены на жилые районы города.

В результате одного из попаданий произошел масштабный пожар в трехэтажном доме, где под завалами и в задымленных помещениях оказались люди. Спасательные службы проводили эвакуацию жителей и ликвидацию последствий удара.

Кроме того, зафиксированы повреждения в частном секторе и на открытых территориях. Поврежденное учебное заведение — это здание Запорожского национального университета.

Позже Иван Федоров сообщил, что в целом в результате ночной вражеской атаки на Запорожье были повреждены девять жилых домов и нежилых зданий в Александровском и Космическом районах. Среди них — пять многоквартирных домов и четыре дома частного сектора. Продолжаются работы по закрытию выбитых окон листами OSB.

В регионе в течение ночи неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиабомб, ударных беспилотников и активности вражеской тактической авиации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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