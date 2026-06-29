Атака на маршрутку в Запорожье: погибли три человека, семеро раненых
Днем 29 июня произошла вражеская атака на маршрутку в Запорожье. Россияне ударили дронами по одному из районов города. Погибли трое людекй, семеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на маршрутку в Запорожье 29 июня: что известно
— Враг атаковал беспилотником маршрутное такси в одном из районов Запорожья. Ранены двое мужчин и женщина. Им оказывают медицинскую помощь, — написал глава ОВА.
Федоров добавил, что в результате атаки на маршрутку погибли два человека. Пострадали шесть человек, среди них — ребенок.
Позже стало известно, что в машине скорой помощи умерла тяжелораненая женщина. Всего погибли трое людей, семеро получили ранения.
Напомним, 19 июня оккупанты совершили две атаки на маршрутки в Херсоне. Тогда россияне ударили беспилотниками по жилым кварталам города.
В результате первой атаки пострадали семь человек. У них диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и острую реакцию на стресс.
После второй атаки на маршрутку в Херсоне, к счастью, без пострадавших.
16 июня российские войска также атаковали маршрутный автобус в Херсоне.
Тогда погиб один мужчина, ранения получили три человека, среди них — водитель автобуса.
После прибытия правоохранителей на место происшествия российские военные нанесли повторный удар. В результате второго обстрела были ранены еще двое полицейских.
Фото: Иван Федоров