Днем 29 июня произошла вражеская атака на маршрутку в Запорожье. Россияне ударили дронами по одному из районов города. Погибли трое людекй, семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на маршрутку в Запорожье 29 июня: что известно

— Враг атаковал беспилотником маршрутное такси в одном из районов Запорожья. Ранены двое мужчин и женщина. Им оказывают медицинскую помощь, — написал глава ОВА.

Федоров добавил, что в результате атаки на маршрутку погибли два человека. Пострадали шесть человек, среди них — ребенок.

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Позже стало известно, что в машине скорой помощи умерла тяжелораненая женщина. Всего погибли трое людей, семеро получили ранения.

Напомним, 19 июня оккупанты совершили две атаки на маршрутки в Херсоне. Тогда россияне ударили беспилотниками по жилым кварталам города.

В результате первой атаки пострадали семь человек. У них диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и острую реакцию на стресс.

После второй атаки на маршрутку в Херсоне, к счастью, без пострадавших.

16 июня российские войска также атаковали маршрутный автобус в Херсоне.

Тогда погиб один мужчина, ранения получили три человека, среди них — водитель автобуса.

После прибытия правоохранителей на место происшествия российские военные нанесли повторный удар. В результате второго обстрела были ранены еще двое полицейских.

Фото: Иван Федоров

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