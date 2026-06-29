Ночью 29 июня РФ атаковала автозаправочную станцию ​​в Полтавском районе.

Атака на Полтавскую область: что известно

Как сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, вражеский БпЛА атаковал автозаправочную станцию ​​в Полтавском районе. Один человек травмирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

В ГСЧС отметили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратив распространение огня.

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Также утром вражеский БпЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. К счастью, никто не пострадал.

В то же время из-за вражеской атаки зафиксировано частичное обесточивание потребителей в Гадячской общине. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, днем ​​28 июня Россия совершила атаку на АЗС в Харькове, применив ударный беспилотник.

А ночью 28 июня РФ атаковала Днепропетровщину, в результате чего загорелись три АЗС. Также горела спортшкола, есть раненые.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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