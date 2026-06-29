Атака на Полтавщину: горели АЗС и предприятие, есть обесточивания
- В ночь на 29 июня российский БпЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе, в результате чего травмирован один человек.
- Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар на АЗС и не допустили распространения огня.
- Утром еще один вражеский БпЛА упал на территории предприятия в Миргородском районе, а в Гадячской громаде зафиксировали частичное обесточивание.
Ночью 29 июня РФ атаковала автозаправочную станцию в Полтавском районе.
Атака на Полтавскую область: что известно
Как сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, вражеский БпЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе. Один человек травмирован, ему оказывается вся необходимая помощь.
В ГСЧС отметили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратив распространение огня.
Также утром вражеский БпЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. К счастью, никто не пострадал.
В то же время из-за вражеской атаки зафиксировано частичное обесточивание потребителей в Гадячской общине. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
Напомним, днем 28 июня Россия совершила атаку на АЗС в Харькове, применив ударный беспилотник.
А ночью 28 июня РФ атаковала Днепропетровщину, в результате чего загорелись три АЗС. Также горела спортшкола, есть раненые.
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