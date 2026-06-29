Проигнорировал сигнал светофора: в Хмельницком поезд протаранил Volkswagen, есть погибшие
- В Хмельницком поезд, следовавший по маршруту Чоп — Ясиня — Киев, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.
- Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде на ул. Ивана Франко.
- Погибли двое 18-летних пассажиров автомобиля.
В Хмельницком в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли два человека, еще двое получили травмы. Полиция начала расследование и задержала водителя автомобиля.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
ДТП с поездом Чоп — Ясиня — Киев
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июня около 02:21 на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко в Хмельницком.
По предварительным данным следствия, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat проигнорировал красный сигнал светофора и звуковое предупреждение, после чего выехал на железнодорожный переезд. В этот момент там двигался пассажирский поезд по маршруту Чоп — Ясиня — Киев.
В результате столкновения водитель легковушки и один из пассажиров получили травмы, их госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Еще двое 18-летних пассажиров погибли: девушка скончалась на месте аварии, а парень — в реанимационном отделении больницы.
По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находится в больнице под конвоем. Расследование продолжается.
30 апреля в Черкасской области, возле села Княжа Звенигородского района, произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.
Фото: полиция Хмельницкой области