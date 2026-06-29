В Хмельницком в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли два человека, еще двое получили травмы. Полиция начала расследование и задержала водителя автомобиля.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

ДТП с поездом Чоп — Ясиня — Киев

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июня около 02:21 на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко в Хмельницком.

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По предварительным данным следствия, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat проигнорировал красный сигнал светофора и звуковое предупреждение, после чего выехал на железнодорожный переезд. В этот момент там двигался пассажирский поезд по маршруту Чоп — Ясиня — Киев.

В результате столкновения водитель легковушки и один из пассажиров получили травмы, их госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Еще двое 18-летних пассажиров погибли: девушка скончалась на месте аварии, а парень — в реанимационном отделении больницы.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находится в больнице под конвоем. Расследование продолжается.

30 апреля в Черкасской области, возле села Княжа Звенигородского района, произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Фото: полиция Хмельницкой области

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