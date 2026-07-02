В ночь на 2 июля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками. Известно о по меньшей мере 9 погибших и десятках пострадавших.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

Атака на Киев 2 июля: что известно

Воздушную тревогу в Киеве объявили из-за угрозы применения ракет и ударных беспилотников. Впоследствии в Киеве прогремели взрывы.

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По данным ГСЧС, во время ночной атаки на Киев 2 июля попадания зафиксированы в семи районах столицы. Преимущественно это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры. Известно о более чем 30 локациях по столице, пострадавших в результате обстрела.

— Есть очень значительные прямые прилеты по жилым домам, где из-под завалов, к сожалению, деблокируют в том числе погибших… Сейчас службы работают над разворачиванием штабов рядом с ключевыми пострадавшими локациями, — отметил Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе повреждены жилые пяти-, девяти- и 16-этажные дома, а также частная застройка. В одном из девятиэтажных домов разрушения зафиксированы с первого по шестой этаж. Кроме того, возникли пожары и частичные разрушения жилых домов.

В Шевченковском районе произошли пожары на кровле жилого дома и гостиницы. Также возникли возгорания в пятиэтажке, нежилом здании и на территории рынка.

Во время атаки повреждено здание, где расположена одна из подстанций экстренной медицинской помощи. Пострадали пятеро работников — медики и водители. Один из парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии.

В Голосеевском районе загорелся технический этаж 16-этажного жилого дома.

В Печерском районе поврежден девятиэтажный жилой дом и возник пожар на площади около 200 кв. м. Чрезвычайники спасли одного человека.

В Оболонском районе произошел пожар на территории складской площадки. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, которого люди вынесли в пожарное подразделение. По состоянию на утро пожар не потушили.

В Святошинском районе повреждены два частных жилых дома.

В Деснянском районе получила повреждения девятиэтажка. По предварительной информации, в доме были заблокированы люди.

По состоянию на утро 2 июля известно, что в результате атаки на Киев сегодня погибли 9 человек, еще 56 пострадали (среди них двое детей).

Окончательные последствия атаки на Киев 2 июля пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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