Атака на Богиновскую общину Днепропетровской области 2 июля унесла жизнь 7-летней девочки, еще четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Атака на Богиновскую общину Днепропетровской области: что известно

Александр Ганжа отметил, что, помимо того, что россияне убили 7-летнюю девочку, они ранили еще четырех человек, среди которых – ребенок.

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– Пострадала целая семья. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 11-летнюю девочку. Госпитализированы и трое взрослых. Двое из них – в “тяжелом” состоянии, – заявил Ганжа.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 2 июля российские войска применили 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 590 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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