Атака на Шевченково в Харьковской области 2 июля унесла жизнь 76-летнего мужчины, еще пять человек пострадали.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Атака на Шевченково в Харьковской области: что известно

Олег Синегубов отметил, что атака на Шевченково в Харьковской области 2 июля была совершена с помощью управляемой авиационной бомбы (УАБ).

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Он рассказал, что в результате российского удара погиб 76-летний мужчина, ещё пять человек пострадали.

Речь идет о 70-летнем и 52-летнем мужчинах, получивших осколочные ранения, а также о 47-летней и 52-летней женщинах и 41-летнем мужчине, у которых развилась острая стрессовая реакция.

– Медики оказывают им необходимую помощь. Поврежден частный дом. Продолжается ликвидация последствий обстрела, – сообщил глава ОГА.

Позже он добавил, что оккупанты нанесли удар с помощью дрона по Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 2 июля российские войска применили 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников.

Фото: Олег Синегубов

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