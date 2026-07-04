Ночью россияне атаковали Сумы управляемой авиабомбой. Удар пришелся на одну из центральных улиц города.

Об этом сообщают в ГСЧС и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Ночная атака на Сумы 4 июля: что известно

По словам главы ОВА, в результате атаки на Сумы пострадали 27 мирных жителей, среди них — семеро детей.

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Спасатели помогали транспортировать пострадавших в машины скорой помощи, эвакуировали людей и проводили поисковые работы под завалами жилого дома.

Из поврежденных квартир удалось спасти пятерых человек.

В больнице медикам удалось реанимировать пострадавшего мужчину, у которого остановилось сердце. Сейчас он находится в критически тяжелом состоянии, сообщил Олег Григоров.

Также в крайне тяжелом состоянии находится молодая женщина.

— Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные меры не дали результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина, — рассказал Григоров.

Старшая дочь женщины сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в результате российской атаки погиб 61-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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