Днем 7 июля Харьков подвергся новой атаке — зафиксированы попадания КАБов по Шевченковскому району. В результате удара погиб человек, еще более 20 получили ранения. Среди раненых есть пятеро детей.

Атака на Харьков 7 июля: что известно

Обновлено в 17:27.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, есть попадание трех вражеских КАБов по Шевченковскому району города.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российского удара КАБов по Харькову пострадал 21 человек.

Взрывные ранения получили 15 человек, в частности двое детей. 8 пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Шесть пострадавших получили острую реакцию на стресс, среди них трое детей. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику, который получил взрывные ранения.

– Среди пострадавших– трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. Они подверглись острой реакции на стресс, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также известно, что погиб один человек — 54-летний мужчина.

Попадание зафиксировали в проезжую часть. Взрывной волной повреждены остекление прилегающего здания и припаркованные автомобили.

Перед тем, как в Харькове раздались взрывы в Воздушных силах ВСУ, предупреждали о КАБах на север Харьковщины, а впоследствии о повторном пуске КАБов в направлении города.

Напомним, что утром 7 июля Россия атаковала Полтавскую область вражескими БпЛА, под ударом оказались предприятия региона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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